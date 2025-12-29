Rimini dice addio allo storico dirigente del Comune Dai vicini di casa alle missioni all' estero aiutava tutti

Rimini perde una figura di rilievo, Giorgio Giovagnoli, storico dirigente del Comune e presidente del Consiglio Comunale dal 2006 al 2011. Con il suo impegno, ha sostenuto la comunità locale e ha contribuito a molte iniziative, dimostrando sempre attenzione verso il territorio e i cittadini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

