Rimini dice addio allo storico dirigente del Comune Dai vicini di casa alle missioni all' estero aiutava tutti

Rimini perde una figura di rilievo, Giorgio Giovagnoli, storico dirigente del Comune e presidente del Consiglio Comunale dal 2006 al 2011. Con il suo impegno, ha sostenuto la comunità locale e ha contribuito a molte iniziative, dimostrando sempre attenzione verso il territorio e i cittadini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Rimini piange la scomparsa di Giorgio Giovagnoli. Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e dal 2006 al 2011 presidente del Consiglio Comunale. Nato a Pedrolara di Coriano, il 27 aprile 1942, laureato in Sociologia all’Università di Urbino, fino all’ottobre del 1999 ha ricoperto. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

