Rimini dice addio allo storico dirigente del Comune Dai vicini di casa alle missioni all' estero aiutava tutti
Rimini perde una figura di rilievo, Giorgio Giovagnoli, storico dirigente del Comune e presidente del Consiglio Comunale dal 2006 al 2011. Con il suo impegno, ha sostenuto la comunità locale e ha contribuito a molte iniziative, dimostrando sempre attenzione verso il territorio e i cittadini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.
Rimini piange la scomparsa di Giorgio Giovagnoli. Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e dal 2006 al 2011 presidente del Consiglio Comunale. Nato a Pedrolara di Coriano, il 27 aprile 1942, laureato in Sociologia all’Università di Urbino, fino all’ottobre del 1999 ha ricoperto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Mondo del cinema in lutto, il film "Rimini Rimini" dice addio a uno dei suoi protagonisti
Leggi anche: Morto Aimo Moroni, Milano dice addio allo storico chef: con la moglie Nadia era l’anima de ‘Il Luogo’
Addio a Gianpiero, ultimo protagonista delle tipografie riminesi. Una cordialità di stampo antico; Dalla storica calzoleria ai segreti del pozzo, Olbia dice addio a Stefano Loriga; Addio a Giampiero Garattoni Era il decano dei tipografi.
Addio a Claudio Carlini, gestore di tanti storici locali di Rimini - Perché Claudio Carlini, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti della ristorazione a Rimini per oltre 30 anni. ilrestodelcarlino.it
Rayo Vallecano, lo speaker storico dice addio: "Non mi sento valorizzato dal club" - Da giovedì, data del successo del Rayo Vallecano in Conference League contro il Lech Poznan, il club di Vallecas non sarà più lo stesso. tuttomercatoweb.com
LUTTO - Il riminese dice addio a Gianpiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all'Ospedale di Rimini - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.