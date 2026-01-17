Howe parla di mercato dopo Schar notizie Livramento

Dopo l’infortunio di Schar, il mercato difensivo del Newcastle si è trovato sotto pressione, sollevando discussioni tra gli appassionati. Recenti notizie riguardanti Livramento aggiungono ulteriori elementi di analisi sulle strategie della squadra in vista delle prossime gare. In un contesto caratterizzato da cambiamenti e sfide, è importante seguire gli sviluppi e le valutazioni degli esperti sul reparto difensivo dei Magpies.

L'allenatore del Newcastle United Eddie Howe ha chiarito che il club sta lavorando duramente per essere "pronto ad agire" nella finestra di trasferimento dopo che Fabian Schar e Tino Livramento hanno subito infortuni a lungo termine. Parlando nella sua conferenza stampa pre-partita prima della partita di Premier League di domenica con l'ultimo club dei Wolves, Howe ha confermato che Schar dovrà affrontare tre mesi di assenza dopo aver subito un intervento chirurgico per un infortunio alla caviglia subito nell'emozionante vittoria per 4-3 del Newcastle sul Leeds United.

