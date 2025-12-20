2025-12-20 18:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Al Newcastle è stato negato un rigore nel secondo tempo contro il Chelsea dopo che Anthony Gordon è stato abbattuto da Trevor Chalobah. Eddie Howe ha criticato un “chiaro errore” del VAR Peter Bankes dopo che al Newcastle United è stato controverso negato un rigore nel pareggio per 2-2 contro il Chelsea. Il Newcastle era in vantaggio per 2-0 all’intervallo dopo una brillante prestazione nel primo tempo al St James’ Park, grazie a una doppietta di Nick Wolte che ha dato loro il comando. Ma il Chelsea ha reagito magnificamente nel secondo tempo, con una splendida punizione dalla distanza di Reece James e un bel gol individuale di Joao Pedro che si sono guadagnati una parte del bottino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Howe sbatte contro il VAR dopo la polemica sul rigore nel pareggio

