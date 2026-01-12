Howe sostiene che il Newcastle sia ostacolato dalle regole del PSR nella finestra di mercato di gennaio

Eddie Howe ha dichiarato che le regole del PSR, relative a profitto e sostenibilità, limitano le possibilità di spesa del Newcastle durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo l’allenatore, tali norme rappresentano un ostacolo alla gestione delle operazioni di mercato del club. Questa situazione evidenzia le sfide legate al rispetto delle regolamentazioni finanziarie della Premier League e il loro impatto sulle strategie di rafforzamento della squadra.

2026-01-12 13:03:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Eddie Howe sostiene che la capacità di spesa del Newcastle a gennaio è ostacolata dalle regole sul profitto e sulla sostenibilità della Premier League. Il club di Tyneside è stato colpito da un’altra serie di infortuni, soprattutto in difesa, con giocatori del calibro di Dan Burn, Fabian Schar, Tino Livramento, Emil Krafth e Jamaal Lascelles tutti messi da parte. Howe ha speso oltre 600 milioni di sterline in seguito alla controversa acquisizione da parte del Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita nel 2021 e la sua squadra è attualmente al sesto posto nella classifica della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Eddie Howe lamenta “cadute di concentrazione” mentre la doppietta di Aubemeyang vede il Newcastle sperperare il vantaggio nella sconfitta del Marsiglia

Leggi anche: Il Fulham deve agire nella finestra di mercato di gennaio, chiede Silva

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roy Keane sostiene Eddie Howe per il Manchester United.

Newcastle, Howe torna su Tonali: 'E' contento che sia finita la partita col Milan, ora può concentrarsi su di noi' - Newcastle, il tecnico dei Magpies Eddie Howe è intervenuto in conferenza stampa tornando sul match di Champions League contro il Milan e in particolare su Sandro ... calciomercato.com

Newcastle, Howe: "Siamo molto positivi per domani, vogliamo sia una notte magica" - L'allenatore del Newcastle Eddie Howe ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan. tuttomercatoweb.com

Stop al gemellaggio tra Riace e Gaza proposto da Lucano. Il Governo giustamente evidenzia che l'Italia "sostiene senza ambiguità la necessità di escludere Hamas da qualsivoglia futuro politico nella Striscia". Basta con pagliacciate ideologiche. - facebook.com facebook