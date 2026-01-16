Helena Prestes in viaggio per il Brasile il padre è stato ritrovato | Non so ancora come stia sono devastata
Helena Prestes ha comunicato di aver ritrovato il padre, attualmente in viaggio verso il Brasile per riunirsi con lui. La giovane si mostra sconvolta dall’accaduto e non conosce ancora le sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato attenzione, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire quanto accaduto.
Helena Prestes ha annunciato che il padre è stato ritrovato e al momento è in viaggio verso il Brasile per raggiungerlo. L'uomo aveva avuto un incidente e, senza documenti con sé, era stato portato in ospedale. L'ex concorrente del GF Vip ha spiegato: "Ancora non si sa il suo stato, sono devastato. Abbiamo la speranza sia in chirurgia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
