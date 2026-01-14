Padre scomparso dopo un incidente in Brasile l’appello disperato di Helena Prestes | Aiutatemi a ritrovarlo

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso un appello sui social per trovare suo padre, scomparso dopo un incidente in Brasile. La famiglia è in forte apprensione e chiede aiuto per rintracciarlo. Questa richiesta di aiuto riflette l’ansia e la preoccupazione di fronte a una situazione di incertezza e a ore di angoscia.

L’ex gieffina lancia l’allarme dai social: ore di angoscia per la famiglia. Ore di forte apprensione per Helena Prestes, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha lanciato un appello urgente sui social per ritrovare il padre, rimasto coinvolto in un incidente in Brasile e scomparso da diverse ore. L’uomo sarebbe caduto davanti a una macelleria nella città di São Carlos, nello Stato di San Paolo. Soccorso e trasportato in una struttura sanitaria, non è mai stato identificato perché privo di documenti. Da quel momento, la famiglia non è più riuscita a risalire all’ospedale in cui sarebbe stato ricoverato né alle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

