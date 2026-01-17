Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato

Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy, dopo le recenti indagini a Roma per corruzione e peculato. La decisione è stata comunicata dallo stesso Scorza tramite un video pubblicato sui suoi profili social. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni italiane.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video pubblicato sabato sera sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito dell’ inchiesta nata dopo alcuni servizi andati in onda a Report di Sigfrido Ranucci. Cosa c’è nell’inchiesta della procura di Roma. Giovedì mattina erano scattati ispezioni e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. Al centro delle inchiesta ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente dell’Authority Pasquale Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso. E invita gli altri a fare lo stesso Leggi anche: Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione, perquisizioni negli uffici a Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Garante della Privacy, si dimette Guido Scorza: ?è indagato per peculato e corruzione; Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways. Garante della Privacy, si dimette Guido Scorza: è indagato per peculato e corruzione - Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. ilmessaggero.it

Garante, Guido Scorza si è dimesso. E invita gli altri a fare lo stesso - Il componente del Garante indagato per peculato lascia l'incarico, era l'unico che non votò la multa a Report da 150mila euro ... ilfattoquotidiano.it

Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante per la privacy - Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. ansa.it

“Pubblicherò tutti i dati relativi alle spese fatte per l’esercizio della mia attività istituzionale negli ultimi 5 anni”. L’annuncio di Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy e indagato insieme agli altri membri: https://fanpa.ge/DEExZ - facebook.com facebook

Indagato il presidente dell'autorità Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, assieme ai componenti del collegio Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Le ipotesi sono corruzione e peculato. Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uff x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.