Garante della Privacy Guido Scorza si è dimesso E invita gli altri a fare lo stesso

Guido Scorza si è dimesso dalla carica di componente del Garante della Privacy, coinvolto in un'inchiesta per peculato e corruzione insieme ad altri membri del collegio. La sua decisione invita a riflettere sull'importanza di trasparenza e integrità nelle istituzioni pubbliche. La vicenda evidenzia le sfide di un settore fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini e richiama la necessità di mantenere elevati standard etici.

Si è dimesso Guido Scorza, il componente del collegio del Garante della Privacy indagato insieme agli altri tre membri del collegio con l’accusa di peculato e corruzione. Scorza avrebbe comunicato al Presidente, ai colleghi e al segretario generale Luigi Montuori la sua decisione, invitando gli altri componenti a fare lo stesso. Scorza era stato nominato nel 2020 su indicazione dei Cinque Stelle, fu l’unico membro del Collegio a non votare la famosa multa a Report da 150mila euro, da cui è partita la slavina delle inchieste giornalistiche condotte da Rai e Report. E tuttavia è stato travolto lo stesso dall’inchiesta avviata da Report per la sospetta contiguità tra il suo ruolo di Garante e il suo ex studio legale E-Lex, che lui stesso aveva fondato, per via di pratiche e istruttorie per reclami di clienti dello studio presso il quale lavora ancora la moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

