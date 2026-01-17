Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato la partita contro il Napoli durante un intervento su Dazn. Nel suo intervento, ha riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando che il Napoli dimostra di essere di un’altra categoria rispetto alla sua squadra. Le sue parole riflettono un atteggiamento rispettoso e consapevole delle differenze tra le due squadre in campo.

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Le parole di Grosso. Meritavate qualcosa in più, cosa ha detto ai ragazzi? « Per ora niente. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, peccato uscire con zero punti. Abbiamo risposto presente nonostante le difficoltà. Il campionato è difficile, arriviamo da sotto. Mi tengo stretta la prestazione, dobbiamo essere bravi a rifarla ». E’ stata la partita dove avete tirato di più e creato tante occasioni: «La fiducia me la tengo stretta, so a che campionato andiamo incontro. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso, le partite vanno analizzate singolarmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Grosso: «Una grandissima prestazione contro il Napoli, che rispetto a noi è di un’altra categoria»

