Vlahovic dal cuore bianconero dopo Juve Udinese: la FOTO pubblicata dall’attaccante dopo la grande prestazione. Una notte per ripartire, una vittoria per scacciare la crisi e un protagonista che si riprende la scena. La Juventus batte 3-1 l’Udinese nella prima partita del dopo-Tudor e tra i volti più sorridenti c’è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Tornato titolare, il centravanti serbo ha aperto le marcature su rigore e ha offerto una prestazione di grande generosità, tanto da meritarsi una standing ovation al momento del cambio. E, a fine partita, ha affidato ai social un messaggio tanto breve quanto significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic dal cuore bianconero dopo Juve Udinese: il messaggio che gasa i tifosi dopo la grandissima prestazione – FOTO