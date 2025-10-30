Vlahovic dal cuore bianconero dopo Juve Udinese | il messaggio che gasa i tifosi dopo la grandissima prestazione – FOTO
Vlahovic dal cuore bianconero dopo Juve Udinese: la FOTO pubblicata dall’attaccante dopo la grande prestazione. Una notte per ripartire, una vittoria per scacciare la crisi e un protagonista che si riprende la scena. La Juventus batte 3-1 l’Udinese nella prima partita del dopo-Tudor e tra i volti più sorridenti c’è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Tornato titolare, il centravanti serbo ha aperto le marcature su rigore e ha offerto una prestazione di grande generosità, tanto da meritarsi una standing ovation al momento del cambio. E, a fine partita, ha affidato ai social un messaggio tanto breve quanto significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Errore clamoroso di #Vlahovic in #LazioJuve Ecco cosa è successo Vai su Facebook
Vlahovic Juve, il serbo apre a un futuro in bianconero? Le dichiarazioni fanno scatenare i tifosi: tutti gli aggiornamenti - Tutte le novità dopo le dichiarazioni dell’attaccante Una vittoria per scacciare la crisi, un gol (su rigore) per ritrovare il sorriso, e parole ... Lo riporta juventusnews24.com
Vlahovic: "Juve, vorrei 100 gol a stagione! Tudor? Colpa di tutti". E sul rinnovo scenari aperti - Un Dusan Vlahovic senza peli sulla lingua quello che ha parlato in conferenza nel post partita di Juve- tuttosport.com scrive
Pagina 2 | Vlahovic: "Juve, vorrei 100 gol a stagione! Tudor? Colpa di tutti". E sul rinnovo scenari aperti - Alla sua uscita dal campo la standing ovation dei tifosi: " Posso soltanto ringraziarli, sono qui da anni. Si legge su tuttosport.com