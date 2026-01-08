Trump e l’annessione della Groenlandia | è bergamasca la nuova ambasciatrice in Danimarca

Recenti sviluppi vedono l’amministrazione Trump nuovamente interessata all’eventualità di annettere la Groenlandia, vasta isola del Regno di Danimarca. Nel contesto di queste discussioni, si segnala la nomina di una nuova ambasciatrice in Danimarca, di origini bergamasche. Questa mossa si inserisce in un quadro di crescente attenzione geopolitica sulla regione artica, area strategicamente importante e al centro di tensioni internazionali.

Copenaghen. Negli ultimi giorni l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump è tornata insistemente a parlare di annettere la Groenlandia, enorme isola ghiacciata parte del Regno di Danimarca. La nuova ambasciatrice d’Italia nel paese scandinavo è la 51enne Giuliana Del Papa, nata a Milano ma cresciuta a Bergamo dove ancora oggi è rimasta una parte della sua famiglia. La nomina era stata presentata a giugno, ma la diplomatica si è insediata ufficialmente soltanto mercoledì 7 gennaio succedendo a Stefania Rosini. “Assumo questo ruolo con un senso di grande responsabilità – le sue parole ai canali ufficiali del Ministero degli Esteri -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Trump ci riprova a chiedere la Groenlandia e nomina un inviato per l’annessione, la Danimarca è infuriata

Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump vuole la Groenlandia. Come potrebbe avvenire effettivamente l'acquisizione dell'isola artica e i cambiamenti geopolitici - Il presidente Donald Trump ha più volte parlato della sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia. ilmessaggero.it

Trump: «Non escludo la forza per Groenlandia e Panama. Hamas rilasci gli ostaggi o sarà l'inferno» - Sempre in vista del 20 gennaio, giorno dell’insediamento, Trump ordina che vengano liberati gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, vivi e morti, altrimenti in Medio Oriente «scatenerò l’inferno». corriereadriatico.it

Trump insiste sulla Groenlandia: "Non escludo di ricorrere alla forza militare per annetterla" - Il presidente Donald Trump ha rinnovato in un'intervista a Nbc la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia. huffingtonpost.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Al centro della nuova puntata di #Piazzapulita il golpe di Trump in Venezuela e il rischio di annessione della Groenlandia. Stasera, dalle 21.15 su La7. x.com

Mentre gli europei cercano di difendere la Groenlandia dalle minacce di annessione di Donald Trump, il timore di perdere il sostegno degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina impone delicati equilibrismi facebook