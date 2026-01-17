Trump annuncia dazi al 10% per i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia | Da loro gioco pericoloso

Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 10% a partire dal primo febbraio su merci provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. La misura riguarda i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia, considerata una risposta a una presunta mossa strategica. L’annuncio segna un nuovo passo nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e alcune nazioni europee.

Prima la minaccia, adesso arriva l’annuncio. Donald Trump conferma che dal primo febbraio gli Stati Uniti imporranno dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia per tutte le merci spedite negli Usa. “Potrei imporre dazi doganali ai paesi ostili” al piano americano sulla Groenlandia, aveva anticipato ieri Trump. E oggi passa ai fatti. “Si sono recati” sull’isola “per scopi ignoti “, scrive su Truth social il presidente Usa facendo riferimento all’invio di personale militare da parte di diversi parsi europei: “Stanno giocando a questo gioco molto pericoloso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

