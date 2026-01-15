Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che coinvolgono Ucraina, Iran e Groenlandia, hanno suscitato reazioni e analisi a livello internazionale. Le sue parole evidenziano una posizione spesso divergente da quella dell’Unione europea, contribuendo a un quadro geopolitico in continuo mutamento. Questo scenario richiede attenzione e approfondimenti per comprendere le implicazioni di tali affermazioni nelle relazioni internazionali.

Dall’Ucraina all’Iran e alla Groenlandia, le dichiarazioni di Donald Trump sono sempre destinate a far discutere e a segnare una netta distanza con le posizioni dell’Unione europea. Non fa eccezione quanto accaduto ieri con un’intervista esclusiva rilasciata all’agenzia stampa Reuters, nella quale il presidente degli Stati Uniti è tornato a sostenere che Vladimir Putin sarebbe pronto a un accordo di pace, mentre a rallentare i negoziati che mirano a porre fine alla guerra sarebbe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Penso che Putin sia pronto a fare un accordo”, ha dichiarato Trump. Lo stesso poi, a precisa domanda su chi stia bloccando i negoziati, ha risposto in modo secco: “Zelensky”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump accusa Zelensky e spiazza l’Europa. Poi minaccia ancora la Groenlandia e l’Iran

Leggi anche: Donald Trump minaccia di nuovo la Groenlandia (e tiene d’occhio l’Iran)

Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump accusa Zelensky sullo stallo dei negoziati, Putin manda segnali all’Occidente - Il presidente russo davanti ai nuovi ambasciatori europei ha detto di essere pronto a tornare alla piena collaborazione ... tg.la7.it