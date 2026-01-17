Groenlandia Stubb Questioni tra alleati non si risolvono con le pressioni
La Finlandia sottolinea l'importanza di risolvere le questioni tra alleati tramite dialogo e rispetto delle regole condivise, evitando pressioni o metodi coercitivi. Questo approccio mira a rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra i paesi, favorendo soluzioni sostenibili e rispettose degli accordi internazionali. In un contesto di alleanze strategiche, il dialogo rimane il mezzo più efficace per affrontare divergenze e mantenere un equilibrio stabile.
HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – “La Finlandia ritiene che le questioni tra alleati debbano essere risolte attraverso il dialogo e regole del gioco comuni, non attraverso la pressione. Rafforzare la sicurezza artica insieme agli alleati è importante per la Finlandia. Questo è anche l'obiettivo delle operazioni in Groenlandia guidate dalla Danimarca e coordinate dagli alleati. I paesi europei sono uniti. Sottolineiamo i principi di integrità territoriale e sovranità. Sosteniamo Danimarca e Groenlandia. Il dialogo con gli Stati Uniti continua. I dazi danneggerebbero le relazioni transatlantiche e potrebbero innescare una spirale di disordini”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
