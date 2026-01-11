Groenlandia Trump non molla e l’Ue corre al riparo | si cerca intesa tra alleati per invio forze militari

La Groenlandia resta al centro di tensioni geopolitiche, con Donald Trump che insiste sulla questione militare e l’Unione Europea che si impegna a trovare un accordo tra alleati. A Nuuk, si afferma con fermezza l’identità groenlandese, sottolineando la volontà di autonomia. Questo scenario evidenzia l’importanza strategica dell’area e la necessità di un dialogo stabile tra le parti coinvolte.

Trump vuole la Groenlandia per motivi di sicurezza, rotte e risorse. Hegseth esclude azione militare - Copenaghen rinforza la presenza militare e i leader europei fanno muro: "Appartiene al suo popolo". msn.com

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

#inaltreparole Trump e il controllo della Groenlandia, il dibattito in studio sulle posizioni USA x.com

Groenlandia, la Nato valuta una missione per 'disinnescare' Trump - facebook.com facebook

