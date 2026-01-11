Groenlandia Trump non molla e l’Ue corre al riparo | si cerca intesa tra alleati per invio forze militari
La Groenlandia resta al centro di tensioni geopolitiche, con Donald Trump che insiste sulla questione militare e l’Unione Europea che si impegna a trovare un accordo tra alleati. A Nuuk, si afferma con fermezza l’identità groenlandese, sottolineando la volontà di autonomia. Questo scenario evidenzia l’importanza strategica dell’area e la necessità di un dialogo stabile tra le parti coinvolte.
Intanto, a Nuuk risuona il proclama che ricompatta l'intero arco politico artico e che non lascia spazio ad interpretazioni: "Né americani, né danesi: greonlandesi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
