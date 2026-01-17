Trump | Dazi per la Groenlandia del 10% ai Paesi europei Non c’è l’Italia Da giugno saliranno al 25%

Il 17 gennaio 2026, Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi del 10% sui prodotti provenienti da alcuni Paesi europei, in relazione alla Groenlandia. L’Italia, tuttavia, non è inclusa tra i paesi interessati. A partire da giugno, i dazi aumenteranno al 25%. Questa decisione si inserisce nel quadro delle recenti misure commerciali adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell'Europa.

Roma, 17 gennaio 2026 – Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. “dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%”, afferma il presidente sottolineando che i dazi si pagheranno “fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia”. Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “Dazi per la Groenlandia del 10% ai Paesi europei”. Non c’è l’Italia. Da giugno saliranno al 25% Leggi anche: Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’ Leggi anche: Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa”; Trump sulla Groenlandia: «Dazi contro chi non si adegua alla nostra linea»; Groenlandia, l’ultimo affondo di Trump: “Nuovi dazi a chi non ci sostiene”; Groenlandia, Trump minaccia: 'Dazi a chi non si adegua a linea Usa'. Trump: “Dazi per la Groenlandia del 10% ai Paesi europei”. Non c’è l’Italia. Da giugno saliranno al 25% - Il presidente Usa ha annunciato tariffe commerciali per Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia “fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'a ... quotidiano.net

Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe” - "Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono recati in Groenlandia per scopi sconosciuti. lapresse.it

Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei per la Groenlandia - Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. ansa.it

Donald Trump torna a brandire la sua arma preferita: i dazi. Questa volta lo fa sul terreno più delicato dello scacchiere geopolitico occidentale, la Groenlandia. «Potrei imporre tariffe ai Paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia», ha avvertito il president - facebook.com facebook

#Trump avverte: possibili nuovi dazi contro i Paesi ostili al piano Usa sulla Groenlandia, stiamo parlando con la NATO. Lunedì il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incontrerà i ministri della Difesa danese e della Groenlandia x.com

