Groenlandia la nuova minaccia di Trump | Dazi a chi non sostiene piano Usa

Negli ultimi tempi, l'attenzione di Donald Trump sulla Groenlandia si è intensificata, portando alla luce tensioni politiche e potenziali implicazioni strategiche. La questione ha suscitato interesse a livello internazionale, evidenziando come una regione considerata periferica possa assumere un ruolo centrale nelle dinamiche geopolitiche attuali. Questa situazione richiede un'analisi approfondita delle posizioni e delle conseguenze di eventuali decisioni future.

(Adnkronos) – Di ora in ora le mire di Donald Trump sulla Groenlandia si fanno sempre più insistenti. A nulla valgono per ora gli sforzi europei volti a frenare l'intento del presidente americano che vuole l'isola a tutti i costi per motivi di sicurezza nazionale, dice, contro i rischi che potrebbero arrivare da Russia e Cina. L'ultima minaccia del tycoon riguarda i dazi, settore che nei mesi scorsi ha segnato una profonda spaccatura tra gli Usa e buona parte del resto del mondo. "Potrei imporre dazi ai Paesi che non ci seguono sulla Groenlandia", ha detto Trump, parlando durante la tavola rotonda sugli investimenti rurali.

Groenlandia, Trump: «Dazi a chi non è d'accordo con gli Usa. Abbiamo un disperato bisogno di quella zona» - Donald Trump mette i dazi sul tavolo della Groenlandia e lo fa a modo suo, nella East Room della Casa Bianca, mentre parla d’altro: sanità e prezzi dei farmaci, davanti a ... ilmessaggero.it

Groenlandia, Trump passa alle minacce. “Potrei imporre dazi ai paesi che non ci appoggiano” - Durante un evento alla casa Bianca il presidente Usa ha sottolineato che gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "sicurezza nazionale" ... dire.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

