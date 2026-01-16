Groenlandia Trump minaccia | Potrei imporre dazi a chi non è d’accordo
Durante un evento alla Casa Bianca, Donald Trump ha nuovamente menzionato la Groenlandia, affermando che potrebbe imporre dazi ai paesi che non si allineano sulla questione, sottolineando l’importanza della regione per la sicurezza nazionale. Le sue dichiarazioni evidenziano l’interesse degli Stati Uniti per questa vasta area, ponendo in evidenza le potenziali implicazioni diplomatiche e commerciali.
Il presidente statunitense Donald Trump continua a parlare della Groenlandia. Durante un evento alla Casa Bianca, infatti, il tycoon ha affermato: «Potrei imporre dazi ai Paesi che non si allineano sulla Groenlandia, perché ci serve per la sicurezza nazionale». Non ha specificato altri dettagli ma il messaggio sembra indirizzato a quei Paesi europei che nelle scorse ore hanno inviato piccoli contingenti militari sull’isola. Intanto, come rivelato da Bloomberg, il Parlamento europeo starebbe valutando di subordinare l’approvazione del nuovo accordo commerciale con gli USA proprio alla risoluzione della vicenda sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
