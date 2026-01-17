Groenlandia e Artico l’Italia prepara la strategia | da terre rare a petrolio le opportunità

L’Italia sta elaborando una strategia per l’Artico, con focus su risorse come terre rare e petrolio. In un contesto di crescente interesse globale, tra infrastrutture, energie rinnovabili e difesa, questa regione rappresenta un’opportunità di sviluppo per le imprese italiane. Mentre le potenze mondiali valutano le proprie posizioni, il nostro Paese analizza le potenzialità di un’area in rapida evoluzione, aperta a nuove prospettive economiche e industriali.

(Adnkronos) – Dalle infrastrutture alle rinnovabili, dall'industria della difesa e delle navi alle terre rare, l'Artico – mentre Donald Trump punta ad annettere la Groenlandia agli Stati Uniti per motivi di 'sicurezza nazionale' – è una possibilità economica che apre nuovi scenari di sviluppo per il tessuto delle aziende italiane. È uno dei pilastri su cui poggia il Piano per l'Artico presentato dal governo, che infatti, ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sta approntando un "tavolo imprenditoriale artico" a cui siederanno "tutti i nostri principali gruppi industriali e piccole e medie imprese in settori chiave" per lanciare una "missione imprenditoriale" per la regione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Terre rare, parte la corsa all’Artico: la strategia del governo italiano per trasformare in opportunità il cambiamento climatico Leggi anche: Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Groenlandia e Artico, l'Italia prepara la strategia: da terre rare a petrolio, le opportunità - Dalle infrastrutture alle rinnovabili, dall'industria della difesa e delle navi alle terre rare, l'Artico - adnkronos.com

