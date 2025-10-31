Terre rare parte la corsa all’Artico | la strategia del governo italiano per trasformare in opportunità il cambiamento climatico

«I cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacci e le nuove rotte favoriscono la corsa allo sfruttamento delle terre rare e delle materie prime». Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, lo dice alla Prima conferenza nazionale sull’Artico al Centro Alti Studi per la Difesa. E’ la formula che racchiude l’intera visione del governo. Il disastro climatico non come minaccia, ma come opportunità geopolitica. La corsa sul ghiaccio che scompare. L’Artico si scioglie a un ritmo doppio rispetto alla media globale. Ogni estate aumenta il numero di giorni navigabili lungo la Northern Sea Route, la rotta russa che collega l’Asia all’Europa tagliando il tempo di viaggio di due settimane rispetto al Canale di Suez. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terre rare, parte la corsa all’Artico: la strategia del governo italiano per trasformare in opportunità il cambiamento climatico

Approfondisci con queste news

Un tempo a dominare la produzione e trasformazione di terre rare… erano gli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook

Sulle terre rare, l'Europa spera in Trump. La Commissione auspica che l'accordo tra il presidente americano e Xi possa alleviare temporaneamente la pressione sui mercati europei. Ma non c'è ancora nulla di scritto. Di @davcarretta - X Vai su X

La partita sporca delle terre rare tra Usa e Cina: come la corsa alle risorse strategiche ridefinisce il nuovo ordine mondiale - La corsa alle terre rare tra USA e Cina svela la lotta per le risorse che decideranno il futuro dell’economia e dell’equilibrio mondiale. Segnala tag24.it

Una nuova strategia per le terre rare - Il G7 punta sulla “Minstrat”, strategia mineraria per le terre rare: Usa, Cina ed Europa hanno bisogno dei minerali critici ... Secondo milanofinanza.it

Le Terre Rare: l’oro invisibile con cui la Cina controlla il mondo - E Pechino ne controlla una quota significativa della produzione globale. Scrive ecointernazionale.com