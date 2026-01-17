Groenlandia diverse migliaia protestano a Copenaghen contro Trump

A Copenaghen, diverse migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro Donald Trump e le sue intenzioni riguardo alla Groenlandia. La protesta riflette il dibattito internazionale sulle questioni di sovranità e risorse della regione artica, evidenziando l'interesse pubblico e le preoccupazioni legate a questa area strategica e ricca di risorse naturali.

Diverse migliaia di persone stanno manifestando a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia. Lo riporta un giornalista Afp sul posto. I manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, formavano una marea rossa e bianca con i colori di queste bandiere nella piazza del municipio, scandendo il nome della Groenlandia in groenlandese: "Kalaallit Nunaat!». «Per me è importante partecipare, perché si tratta fondamentalmente del diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione. Non ci si può lasciare intimidire da uno Stato, da un alleato. È una questione di diritto internazionale», ha detto Kirsten Hjoernholm, 52 anni, dipendente dell'Ong Action Aid Danimarca, durante la protesta.

