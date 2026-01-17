Gli Stati Uniti hanno già abbastanza ghiaccio migliaia di persone in piazza a Copenaghen per la Groenlandia

A Copenaghen, migliaia di persone si sono radunate per sostenere la Groenlandia, coinvolta in tensioni tra Danimarca e Stati Uniti. La manifestazione ha visto sventolare bandiere danesi e groenlandesi, riflettendo il delicato equilibrio tra il diritto all’autodeterminazione e gli interessi geopolitici. La questione, sollevata anche da Donald Trump, evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e l’importanza di un dialogo pacifico.

Un mare di bandiere bianche e rosse: quelle della Danimarca e quella della Groenlandia sventolare dai cittadini di Copenaghen dopo giorni di tensioni con il territorio – preteso da Donald Trump – sospeso tra il diritto all’autodeterminazione e gli equilibri della Nato. Migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro le reiterate ambizioni del presidente Usa sull’isola artica, territorio autonomo sotto sovranità danese. Nella piazza del municipio della capitale danese, sotto un cielo grigio e nebbioso, i manifestanti hanno formato una distesa di rosso e bianco. Al grido di “ Kalaallit Nunaa t!”, il nome della Groenlandia in lingua groenlandese, la protesta ha assunto un forte valore simbolico, riaffermando l’identità e i diritti del popolo inuit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

