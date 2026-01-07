Una teoria degli anni Novanta suggerisce che una Trump Tower a Copenaghen potrebbe rappresentare una soluzione strategica per prevenire un conflitto tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia. Questa proposta, ancora oggetto di discussione, mette in luce come soluzioni innovative possano contribuire a mantenere la stabilità in una regione di interesse geopolitico. Analizzare queste suggestioni aiuta a comprendere le dinamiche internazionali legate a questa area.

Una teoria degli anni Novanta potrebbe essere la chiave per scongiurare un disastroso confronto militare tra Stati Uniti e Danimarca per il controllo della Groenlandia. Ad esporla in queste ore è Jim Geraghty, editorialista del Washington Post che rispolvera la cosiddetta "dottrina dell'arco d'oro", secondo la quale due Paesi con un McDonald's non potrebbero mai farsi la guerra, riadattandola alla crisi senza precedenti in corso tra i due partner della Nato. Una curiosa teoria. Geraghty parte dalla celebre teoria formulata nel 1996 dal giornalista Thomas Friedman ricordando che essa si basava sul fatto che una nazione aperta alla cultura americana fosse così inserita nell'economia globale (e la sua popolazione così prospera) da non avere interesse a condurre aggressioni militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

