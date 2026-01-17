Gli intellò conservatori cattolici americani contro l' assalto alla Groenlandia

Gli intellettuali conservatori cattolici americani hanno espresso preoccupazione riguardo all'assalto alla Groenlandia, considerandolo un'azione con obiettivi espansionistici. In particolare, si evidenzia come questa manovra possa essere volta a garantire nuovi territori agli Stati Uniti, sollevando questioni di natura geopolitica e diplomatica. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni globali e delle strategie di potere che coinvolgono le nazioni più influenti.

“L’intervento del presidente Trump in Venezuela e la minaccia di annettere la Groenlandia con la forza non soddisfano le condizioni stabilite dalla dottrina della guerra giusta”, osserva il filosofo Edward Feser “Nel caso della Groenlandia, l’obiettivo è apertamente espansionistico: assicurare nuovi territori agli Stati Uniti. Cosa dovrebbe pensare un cristiano di tutto questo?”. A chiederselo, sulla rivista First Things è Edward Feser, filosofo cattolico americano impegnato nel dibattito pubblico a sostenere che la parabola del modello liberale è giunta a conclusione. Feser lo scrive sulla principale e più autorevole rivista del conservatorismo cattolico statunitense, di certo non nemica dell’attuale Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

