Gli abitanti della Groenlandia non vogliono essere americani

Gli abitanti della Groenlandia desiderano mantenere la propria autonomia e definire autonomamente il proprio futuro. Recentemente, i politici locali hanno affermato che non vogliono diventare americani, sottolineando l’importanza di decisioni condivise e rispettose della loro volontà. La questione si è intensificata dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso interesse per l’isola, evidenziando le preoccupazioni e le aspirazioni della popolazione groenlandese.

I groenlandesi «non vogliono essere americani» e devono decidere da soli il futuro dell'isola artica, hanno affermato i politici del territorio autonomo danese, dopo che Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti «faranno qualcosa, che piaccia loro o no». I leader di cinque partiti politici nel parlamento della Groenlandia hanno rilasciato una dichiarazione unitaria venerdì sera, subito dopo le minacce da parte del presidente di acquisire l'isola. «Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi. Vogliamo essere groenlandesi», ha affermato il primo ministro Jens-Frederik Nielsen. «Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dai groenlandesi».

Donald Trump starebbe valutando un piano per pagare gli abitanti della Groenlandia e spingerli a separarsi dalla Danimarca per unirsi agli Stati Uniti. L'ultima mossa che fa discutere ⬇ - facebook.com facebook

Alcuni funzionari statunitensi hanno discusso la possibilità di inviare pagamenti forfettari agli abitanti della Groenlandia, nel tentativo di convincerli a unirsi agli Stati Uniti. (Reuters) x.com

