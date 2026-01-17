Giudicare i vinti anzi capirli Un ritratto del nazismo e di Hermann Göring nel film Norimberga

Il film “Norimberga” offre uno sguardo approfondito sulla storica manifestazione giudiziaria dei crimini nazisti, focalizzandosi su Hermann Göring e sul processo che ha segnato un prima e un dopo nel diritto internazionale. È un’occasione per riflettere sulla complessità di giudicare i vinti, analizzando non solo le responsabilità, ma anche le circostanze storiche e morali che hanno portato a questo capitolo unico nella storia occidentale.

Non era mai successo nella storia del mondo occidentale. Che alla fine di uno scontro militare, di una guerra fra due paesi (o due coalizioni di paesi), i vincitori mettessero a processo i vinti giudicandoli in base alle norme di diritto internazionale in quel momento vigenti. Eppure è quel che accadde nella città tedesca di Norimberga dal 20 novembre 1945 al primo ottobre 1946, alla fine della Seconda guerra mondiale in cui gli Usa e i suoi alleati avevano sconfitto la Germania nazista. E' quel che racconta il gran bel film dal titolo Norimberga il cui regista e sceneggiatore è l'americano James Vanderbilt e dove primeggia nel ruolo di Hermann Göring (il numero due del gruppo dirigente nazi) un sia pur irriconoscibile (fisicamente parlando) Russell Crowe.

