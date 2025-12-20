Norimberga e il legame tra bene e male | il film che racconta Goring e lo psichiatra che ne rimase affascinato

Cosa accade a un giovane psichiatra che deve analizzare il federmaresciallo Goring, dopo i crimini del nazismo, e scopre che non c’è la parvenza di quel male assoluto che ha sterminato sei milioni di ebrei innocenti e seminato guerre nel mondo? E’ arrivato sugli schermi, “Norimberga, il nazista e lo psichiatra”, il film di J ames Vanderbilt, tratto dal bellissimo libro di Jack El- Hai. Il libro è più bello ma il film regge . Il libro è bellissimo, il film un pò di meno anche se regge. La storia è quella vera: Al tenente colonnello Douglas Kelley  (Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di  Hermann Göring  (Russell Crowe), il famigerato  ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

