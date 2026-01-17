Giorno della memoria incontri letterari e proiezioni per approfondire la storia e le tragedie del ‘900

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, Cesena ospiterà incontri letterari e proiezioni per approfondire le vicende e le tragedie del Novecento. Le iniziative, promosse dall’Amministrazione, dalla Presidenza del Consiglio comunale e da altre realtà cittadine, offrono spazi di riflessione e dialogo sulla storia e l’importanza della memoria storica. Un’occasione per conoscere e ricordare gli eventi che hanno segnato il secolo scorso.

Come ogni anno, martedì 27 gennaio alle ore 11:00, al palazzo del Ridotto (piazza Almerici), l'Amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico, nonché dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, con la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-1944.

