Viaggio della Memoria | 50 studenti riminesi a Mauthausen Gusen e Hartheim per approfondire la storia

Sono 50 gli studenti riminesi, partiti martedì (4 novembre) per il viaggio della memoria che li porterà, fino a venerdì 7 novembre, a visitare alcuni luoghi dello sterminio nazista in Austria. Ad accompagnare i ragazzi l'assessora Francesca Mattei e lo staff dell’Attività di educazione alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

