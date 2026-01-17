Giorgia Meloni e l' appello ai signori del No

Giorgia Meloni ha rivolto un appello ai sostenitori del No riguardo alla riforma Nordio, che propone la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e altre modifiche del sistema giudiziario. Questo intervento mira a chiarire le posizioni delle parti coinvolte, evidenziando le ragioni di chi si oppone e le implicazioni di questa proposta di riforma, senza usare toni enfatici o sensazionalistici.

Come tattici lor signori del no referendario alla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri ed altro ancora della riforma Nordio - chiamiamola così, col nome del ministro della Giustizia - si sentiranno bravi. Anzi, bravissimi. Direi anche geniali. Basta guardarli mentre si lasciano intervistare distribuendo più smorfie che parole, Essi cercano di disseminare di trappole la strada che porta al 22 e al 23 marzo, la data del referendum. Non disperano neppure, con l'aiuto dei ricorsi alla magistratura amministrativa, di allungare la strada per avere ancora più spazio a disposizione e sistemare altre trappole ancora.

