Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini | Vogliamo riabbracciarlo
Mario Burlò, cittadino torinese, si trova attualmente detenuto nel carcere di Caracas senza aver ricevuto contestazioni di reato né un processo regolare. Con Alberto Trentini, chiediamo un intervento affinché venga rispettato il suo diritto alla libertà e al giusto processo. Rivolgiamo un appello a Giorgia Meloni affinché possa contribuire a far luce sulla sua situazione e favorire il suo rientro in Italia.
“Oltre ad Alberto Trentini, anche Mario Burlò è detenuto nel carcere di Caracas, in assenza di contestazioni di reato e regolare processo. I suoi familiari non attendono telefonate di solidarietà, ma auspicano che prosegua indefessamente lo sforzo diplomatico per poterlo riabbracciare al più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
