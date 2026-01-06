Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini | Vogliamo riabbracciarlo

Da torinotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Burlò, cittadino torinese, si trova attualmente detenuto nel carcere di Caracas senza aver ricevuto contestazioni di reato né un processo regolare. Con Alberto Trentini, chiediamo un intervento affinché venga rispettato il suo diritto alla libertà e al giusto processo. Rivolgiamo un appello a Giorgia Meloni affinché possa contribuire a far luce sulla sua situazione e favorire il suo rientro in Italia.

“Oltre ad Alberto Trentini, anche Mario Burlò è detenuto nel carcere di Caracas, in assenza di contestazioni di reato e regolare processo. I suoi familiari non attendono telefonate di solidarietà, ma auspicano che prosegua indefessamente lo sforzo diplomatico per poterlo riabbracciare al più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

appello a giorgia meloni per mario burl242 torinese detenuto in venezuela con alberto trentini vogliamo riabbracciarlo

© Torinotoday.it - Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo”

Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela

Leggi anche: La denuncia della madre del cooperante Alberto Trentini, detenuto in Venezuela: “Per mio figlio si è fatto troppo poco”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Caso Signorini, l'appello di Mario Adinolfi: Scelga strategia diversa; Alberto Trentini e gli altri italiani in carcere in Venezuela, da Mario Burlò a Biagio Pilieri.

appello giorgia meloni marioAppello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo” - I suoi avvocati e i familiari condividono le loro preoccupazioni dopo l’arresto del presidente- torinotoday.it

appello giorgia meloni marioL’appello di Spinelli: "Presidente Meloni mi aiuti a uscire dal carcere, sto male" - venezuelano detenuto a Caracas da 22 mesi senza processo ha fatto avere ai parenti una lettera per la premier. msn.com

appello giorgia meloni marioAttacco degli Usa in Venezuela, l'appello di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni contro "la palese violazione" - Giuseppe Conte fa un appello a Giorgia Meloni e al governo dopo l'attacco degli Usa in Venezuela: "Condanni questi attacchi", cosa ha scritto ... virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.