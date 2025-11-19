Non fatevi fregare L’appello di Giorgia Meloni agli italiani

Nel giorno in cui Veneto e Lombardia mettono la firma sulle pre-intese per l’autonomia, Padova diventa il cuore pulsante della campagna elettorale del centrodestra. Il Gran Teatro Geox, gremito fino all’ultimo posto, accoglie militanti e curiosi giunti da tutta la regione per sostenere Alberto Stefani, 33 anni, vicesegretario della Lega e candidato a raccogliere l’eredità di Luca Zaia alle regionali del 23 e 24 novembre. In un clima quasi da comizio nazionale più che locale, l’atmosfera si scalda ben prima dell’arrivo della presidente del Consiglio, con cori, bandiere e un entusiasmo che racconta da solo la posta in gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it