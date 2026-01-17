Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto La Procura | Gravi indizi contro di lui

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. Le indagini della Procura di Civitavecchia, che hanno individuato tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto, si concentrano ora su Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che proseguono le verifiche per fare luce sulla sua scomparsa.

Che fine ha fatto Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. Le indagini della Procura di Civitavecchia si fanno sempre più stringenti e puntano ora con decisione sul marito, Claudio Carlomagno, formalmente indagato per omicidio. Secondo quanto emerge dagli accertamenti, gli inquirenti avrebbero rinvenuto tracce di sangue sugli abiti da lavoro dell’uomo, all’interno della sua autovettura, nell’ abitazione della coppia e perfino in una cava e su un mezzo meccanico dell’azienda di movimento terra riconducibile alla famiglia. La scomparsa e la denuncia. La ricostruzione ufficiale fornita dalla Procura chiarisce che la denuncia di scomparsa è stata presentata dal marito nel primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio, dopo che i colleghi di Federica alle Poste di Fiumicino Aeroporto avevano segnalato la sua assenza ingiustificata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

