Il match tra Getafe e Valencia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00, offre uno sguardo alle formazioni ufficiali, quote e pronostici. Si prevede un confronto equilibrato con poche reti, considerando le recenti prestazioni delle due squadre. Nel frattempo, il Valencia ha recentemente ottenuto una vittoria importante in Copa del Rey, consolidando la propria fiducia in vista di questa sfida di La Liga.

Giovedì notte il Valencia si è preso una bella soddisfazione in copa del Rey: i Pipistrelli hanno passato il turno, vincendo in casa del Burgos, e sono approdati ai quarti di finale. La coppa nazionale è una piacevole distrazione per i ragazzi di Corberan, che in Liga però navigano davvero in brutte acque. I 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Valencia (domenica 18 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio e pochi gol al Coliseum?

Getafe-Valencia (domenica 18 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio e pochi gol al Coliseum?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita Getafe-Valencia, un confronto tra due squadre alla ricerca di punti importanti. In questa anteprima analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando anche l’equilibrio tattico e la possibilità di pochi gol al Coliseum. Il Valencia ha recentemente ottenuto una vittoria in Copa del Rey, segnando un buon momento di forma in vista di questa sfida.

Getafe-Valencia (domenica 18 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza delicatissimo

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 si disputa il match tra Getafe e Valencia, un confronto importante nella corsa alla salvezza. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro chiaro di un incontro che si presenta come uno scontro diretto delicato. Intanto, il Valencia ha ottenuto una vittoria importante in Copa del Rey, superando il Burgos e proseguendo il cammino in questa competizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

In occasione del match vinto contro il Getafe per 4-0, Josè Antonio Rueda è stato premiato dal Real Betis Balompié con una maglia dedicata con il n.99. Il giusto omaggio al campione uscente della Moto3, il primo della storia dell’Andalusia. Buonanotte. #Mem - facebook.com facebook