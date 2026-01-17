Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita Getafe-Valencia, un confronto tra due squadre alla ricerca di punti importanti. In questa anteprima analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando anche l’equilibrio tattico e la possibilità di pochi gol al Coliseum. Il Valencia ha recentemente ottenuto una vittoria in Copa del Rey, segnando un buon momento di forma in vista di questa sfida.

Giovedì notte il Valencia si è preso una bella soddisfazione in copa del Rey: i Pipistrelli hanno passato il turno, vincendo in casa del Burgos, e sono approdati ai quarti di finale. La coppa nazionale è una piacevole distrazione per i ragazzi di Corberan, che in Liga però navigano davvero in brutte acque. I 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Valencia (domenica 18 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio e pochi gol al Coliseum?

Getafe-Valencia in diretta streaming live e probabili formazioni - Valencia si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 al Coliseum Alfonso Pérez per la 20ª giornata di Liga. msn.com