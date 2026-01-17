Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 si disputa il match tra Getafe e Valencia, un confronto importante nella corsa alla salvezza. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro chiaro di un incontro che si presenta come uno scontro diretto delicato. Intanto, il Valencia ha ottenuto una vittoria importante in Copa del Rey, superando il Burgos e proseguendo il cammino in questa competizione.

Giovedì notte il Valencia si è preso una bella soddisfazione in copa del Rey: i Pipistrelli hanno passato il turno, vincendo in casa del Burgos, e sono approdati ai quarti di finale. La coppa nazionale è una piacevole distrazione per i ragazzi di Corberan, che in Liga però navigano davvero in brutte acque. I 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Valencia (domenica 18 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza delicatissimo

