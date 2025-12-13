Razzia di soldi e gioielli in una casa Ladri portano via cinquemila euro

Una recente incursione criminale ha portato via circa cinquemila euro in oro, gioielli e ricordi di valore affettivo da una casa nel comprensorio valdarnese aretino. Si tratta dell’ennesimo furto che si aggiunge a un preoccupante incremento di episodi simili nella zona, evidenziando la vulnerabilità delle abitazioni e l’allarme sicurezza tra i residenti.

Oro, gioielli e ricordi di una vita tutto nelle mani dei malviventi. Un valore affettivo che va ben oltre i circa 5 mila euro complessivi sottratti nell’ennesimo furto ai danni di abitazioni registrato nel comprensorio valdarnese aretino. I topi di appartamento, stavolta, hanno colpito la zona del Villaggio Minatori del Porcellino, nella parte più a nord del Comune di San Giovanni, dove tra le 17 e le 19 di giovedì pomeriggio sono riusciti ad entrare, da un ingresso secondario, con la classica tecnica del piede di porco, all’interno di un’abitazione e approfittando dell’assenza dei proprietari hanno messo tutto a soqquadro, rovistando nelle stanze alla ricerca di qualcosa di valore che potesse portare a compimento la loro maldestra operazione. Lanazione.it Razzia di soldi e gioielli in una casa. Ladri portano via cinquemila euro - Un valore affettivo che va ben oltre i circa 5 mila euro complessivi sottratti nell’ennesimo furto ai danni di abitazioni registrat ... lanazione.it

