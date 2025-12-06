Montù Beccaria ladri entrano dal garage e mettono a soqquadro tutta la casa
Montù Beccaria (Pavia), 6 dicembre 2025 - Sono entrati dal garage e hanno messo a soqquadro tutte le stanze dell'abitazione, trovando da rubare pochi contanti e qualche gioiello in oro. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, tra le 14 e le 20 di ieri, venerdì 5 dicembre, alla frazione Casa Davide di Montù Beccaria. Per introdursi nella casa indipendente, anziché scassinare la porta dell'ingresso principale o rompere una porta finestra, hanno trovato più semplice forzare la serratura della porta basculante del garage, annesso e collegato dall'interno all'abitazione. Una modalità purtroppo diffus a, anche per aggirare eventuali difficoltà da parte dei malviventi ad accedere nelle abitazioni, tra porte blindate e inferriate, con invece le serrature delle basculanti che solitamente sono meno resistenti ai tentativi di scasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Davide Parisi. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. Se hai piacere di credere come noi nella Rinascita del Castello Beccaria di Montebello della Battaglia puoi sostenerci acquistando i prodotti del territorio da noi selezionati contattando Deborah - facebook.com Vai su Facebook
Montù Beccaria, ladri entrano dal garage e mettono a soqquadro tutta la casa - Forzata la porta basculante per accedere all'annessa abitazione: rubati pochi contanti e qualche anello d'oro. ilgiorno.it scrive
Svaligiato il Gulliver I ladri entrano dalle condotte di aerazione - I ladri si sono intrufolati nelle condutture dell’impianto di aerazione in piena notte e hanno svaligiato il Gulliver di Montù Beccaria. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Ladri entrano in casa e rubano anche il cane. L’animale ritrovato grazie ai social - I ladri entrano in casa e oltre a portare via oggetti personali delle vittime sottraggono anche il cane. Da blitzquotidiano.it