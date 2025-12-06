Montù Beccaria (Pavia), 6 dicembre 2025 - Sono entrati dal garage e hanno messo a soqquadro tutte le stanze dell'abitazione, trovando da rubare pochi contanti e qualche gioiello in oro. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, tra le 14 e le 20 di ieri, venerdì 5 dicembre, alla frazione Casa Davide di Montù Beccaria. Per introdursi nella casa indipendente, anziché scassinare la porta dell'ingresso principale o rompere una porta finestra, hanno trovato più semplice forzare la serratura della porta basculante del garage, annesso e collegato dall'interno all'abitazione. Una modalità purtroppo diffus a, anche per aggirare eventuali difficoltà da parte dei malviventi ad accedere nelle abitazioni, tra porte blindate e inferriate, con invece le serrature delle basculanti che solitamente sono meno resistenti ai tentativi di scasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montù Beccaria, ladri entrano dal garage e mettono a soqquadro tutta la casa