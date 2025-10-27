Genova raid nel liceo occupato | le immagini dei danni

Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova al grido di “Viva il duce”. Al momento dell’assalto, l’istituto era occupato pacificamente dagli studenti per attività culturali approvate dall’assemblea d’istituto. I vandali hanno imbrattato le pareti con svastiche e scritte, infranto vetri e danneggiato alcune aule. Nessuno è rimasto ferito. Sull’episodio indaga la Digos. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni

