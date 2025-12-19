Gas Sales Bluenergy il girone di ritorno dei biancorossi inizia con Verona

Il girone di ritorno della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizia domani, sabato 20 dicembre, al PalabancaSport alle ore 18 (diretta su Rai Sport, VBTV e Sportpiacenza.it) con l’anticipo della dodicesima giornata, prima di ritorno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Gas Sales Bluenergy, domenica 7 dicembre biancorossi a Cisterna: statistiche e curiosità

Leggi anche: La Gas Sales Bluenergy affronta il Verona: curiosità e statistiche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lo dicono i numeri: è la migliore Gas Sales Bluenergy di sempre nel girone di andata; Gas Sales Bluenergy in campo a Trento: curiosità e statistiche; TRENTINO VOLLEY * «SUPERLEGA, DOMENICA ALLA BTS ARENA SI CHIUDE IL GIRONE D'ANDATA: LA GUIDA A TRENTINO-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA (ORE 18); Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2.

Lo dicono i numeri: è la migliore Gas Sales Bluenergy di sempre nel girone di andata - Da quando è in Superlega mai la società dalla presidente Curti aveva chiuso quarta la fase ascendente, a sole quattro lunghezze dalla vetta. sportpiacenza.it