Garlasco l’avvocato Taccia a Quarto Grado | il dna compatibile e la difesa di Sempio

L’avvocato Angela Taccia è stata protagonista della puntata di Quarto Grado del 28 novembre, un appuntamento cruciale dedicato agli ultimi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi. Al centro del dibattito, le analisi sul dna trovato sotto le unghie della vittima, eseguite dalla perita del tribunale Denise Albani, che hanno riacceso i riflettori sul caso. Le indiscrezioni trapelate parlano di una possibile compatibilità con la linea maschile di Andrea Sempio, l’indagato, sebbene il risultato definitivo della perizia sia atteso a breve. Una notizia che, nonostante la sua provvisorietà, ha infiammato il confronto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, l’avvocato Taccia a Quarto Grado: il dna compatibile e la difesa di Sempio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, risponde alle vostre domande per IL #Quartogrado social: “L’impronta 33 non è del mio assistito” e “quel frammento di DNA ricavato dalle unghie di Chiara potrebbe essere da contatto con la Pl - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, in diretta a #Mattino5 parla l'avvocato di Andrea Sempio Liborio Cataliotti Vai su X

Garlasco, avvocata Taccia furiosa: "Sempio amareggiato per questo". E la verità sul Dna sulle unghie di Chiara: "Mai detto" - Nella puntata di Quarto Grado, Taccia rivela che Sempio è molto amareggiato per quanto accaduto nelle scorse ore e cosa le ha detto di preciso: cosa è successo ... Come scrive libero.it

Garlasco, Nuzzi frena l'avvocato Gallo: "Ci sentiamo presi in giro". Poi la presunta ossessione di Sempio e la sua reazione - Nella puntata di Quarto Grado, l'avvocato Gallo viene attaccato per il suo atteggiamento e Nuzzi fa notare che i telespettatori potrebbero sentirsi offesi ... Segnala libero.it

Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ “Forse voleva accelerare tempi o temeva errori” - Molto più pacato e misurato nei toni rispetto al suo predecessore, l’avvocato Liborio Cataliotti ha assicurato che non si tratta di una tattica a Quarto Grado, confermando il massimo rispetto nei ... Scrive ilsussidiario.net