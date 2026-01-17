Gabriele Muccino punge Miriam Leone | Ecco è arrivato il neurone la reazione dell'attrice

Durante una puntata di Verissimo, Gabriele Muccino ha fatto una battuta rivolta a Miriam Leone, commentando scherzosamente il suo atteggiamento. Il regista ha raccontato di averla cercata più volte per un film, ma di aver ricevuto risposte che indicavano stanchezza. Un momento di leggerezza tra i due, che ha suscitato interesse e curiosità tra i telespettatori.

Siparietto tra Miriam Leone e Gabriele Muccino nel salotto di Verissimo. Il regista svela il retroscena: "Ti ho cercata tre volte per un film, dicevano che eri stanca". La replica dell'attrice: "Non ricordo, voglio i nomi di chi te l'ha detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

