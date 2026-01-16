Miriam Leone Gabriele Muccino e Federica Pellegrini tra gli ospiti del weekend di Verissimo 17-18 gennaio

Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, Verissimo torna con due puntate condotte da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti previsti figurano Miriam Leone, Gabriele Muccino e Federica Pellegrini, pronti a condividere aggiornamenti e riflessioni con il pubblico. Un appuntamento che offre approfondimenti e interviste su temi di attualità e cultura, nel rispetto di un approccio sobrio e di qualità.

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin nel doppio appuntamento di sabato 17 e domenica 18 gennaio su Canale 5. Sabato 17 gennaio alle ore 16.30: Saranno a Verissimo il regista Gabriele Muccino e l’attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film Le cose non dette. Con i loro racconti personali e la loro forza, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua. Inoltre, spazio al percorso e alla bella famiglia di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie su Canale 5, con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna e direttamente da Uomini e donne, ai sussulti del cuore e ai sogni di Gemma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miriam Leone, Gabriele Muccino e Federica Pellegrini tra gli ospiti del weekend di Verissimo 17-18 gennaio Leggi anche: ‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio Leggi anche: Claudia Gerini, Christian De Sica, Claudio e Bisio e Vanessa Incontrada tra gli ospiti del weekend di Verissimo, 10-11 gennaio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mahmood: firma la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino Le Cose Non Dette”; Mahmood: la sua prima colonna sonora è per il nuovo film di Gabriele Muccino; Mahmood: un inedito per il nuovo film di Gabriele Muccino; Film drama Le cose non dette, viaggio in Marocco con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Muccino, Leone e Crescentini al The Space Parco de' Medici per l’anteprima del film “Le cose non dette” - Sabato 24 gennaio , presso il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, sarà possibile vedere in anteprima “Le Cose non Dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino prodotto da Lotus Production - romatoday.it

