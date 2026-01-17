Furto di farmaci per 700mila euro all' ex Crass identificati i responsabili

I carabinieri del Nas di Ancona, con l’ausilio della sezione investigazioni scientifiche, hanno individuato i sospettati del furto di farmaci per circa 700.000 euro avvenuto nel magazzino dell’ex Crass nella notte del 24 gennaio dello scorso anno. L’indagine ha portato alla scoperta dei responsabili, contribuendo a chiarire un episodio di rilevante impatto sulla sicurezza e sulla tutela della salute pubblica.

Decisivi i rilievi tecnico-scientifici: sugli attrezzi abbandonati sono state individuate tracce biologiche che hanno permesso di risalire a due pregiudicati al momento detenuti, in quanto arrestati nei mesi scorsi perché ritenuti responsabili di analoghi furti nel territorio nazionale ANCONA – I carabinieri del Nas di Ancona, in stretta collaborazione con la sezione investigazioni scientifiche del Reparto Operativo del comando provinciale dorico, hanno identificato i presunti autori del maxi furto avvenuto nella notte del 24 gennaio dello scorso anno ai danni del magazzino del Servizio Farmaceutico dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, situato presso l'ex Crass di via Cristoforo Colombo.

