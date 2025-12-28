Furto in aeroporto a Catania | identificati e denunciati due responsabili

Due persone sono state identificate e denunciate in seguito a un furto avvenuto nell’area partenze dell’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini”. La Polizia di Stato ha condotto le indagini, permettendo di individuare i responsabili dell’evento criminoso. La notizia evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza negli ambienti aeroportuali e nel contrasto ai reati.

Il colpo nell'area partenze dell'aeroporto "Bellini". La Polizia di Stato ha individuato e denunciato due persone responsabili di un furto avvenuto nei giorni scorsi all'interno dell' Aeroporto di Catania "Vincenzo Bellini". La vittima è un passeggero al quale sono stati sottratti denaro contante e oggetti di valore mentre si trovava nell'area partenze. Approfittano di una distrazione del passeggero. I protagonisti della vicenda sono un uomo di 35 anni e una donna di 33 anni, che hanno agito con rapidità sfruttando un momento di disattenzione. Il passeggero, diretto con urgenza verso il proprio gate, aveva dimenticato lo zaino su una seduta.

Aeroporto di Catania, furto al Terminal C: scoperto tramite la videosorveglianza, recuperato il notebook rubato.

Catania, furto al Terminal C dell’aeroporto: decisivi i video - I Carabinieri della Stazione Aeroporto Catania Fontanarossa hanno concluso un’attività investigativa che ha consentito di individuare i presunti responsabili del furto di un computer portatile avvenut ... catanianews.it