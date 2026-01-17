Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan | arma tattica importante

Niclas Fullkrug si sta affermando come un acquisto strategico per il Milan. La sua presenza in campo ha contribuito alla recente vittoria contro il Como, offrendo soluzioni tattiche utili alla squadra. Un inserimento che, pur senza accentuare l’attenzione, rappresenta un elemento importante nel contesto del progetto rossonero. La sua capacità di adattarsi e contribuire può rivelarsi un valore aggiunto nel corso della stagione.

Milan, Fullkrug è arrivato da poche settimane in rossonero, ma ha già dimostrato di poter essere molto, molto utile al Diavolo in questa seconda parte di stagione. La dirigenza rossonera era alla ricerca di un'occasione di calciomercato e l'ha trovata proprio nell'attaccante tedesco, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Fullkrug è entrato nelle ripresa contro il Como, rendendosi molto utile. Ecco le pagelle della punta dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan: arma tattica importante Leggi anche: Letizia: “Fullkrug può diventare un’arma tattica per il Milan, ma in estate …” Leggi anche: Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Milan anticipa tutti sul mercato, c'è Fullkrug - Il regalo di Natale per Massimiliano Allegri è arrivato in anticipo: Niclas Fullkrug sbarca a Milano prima ancora dell'inizio della sessione di mercato. ansa.it Milan, Fullkrug operativo: ecco da quando potrà schierarlo Allegri, c'è la data - Tutto fatto per il centravanti tedesco Niclas Fullkrug, 33 anni a febbraio, sbarcato ieri in tarda serata a Malpensa. corrieredellosport.it Calciomercato Milan, il nodo Modric-Goretzka (e il difensore uscito dalla lista) - Fullkrug colpo di scena: convocato per Como? - Non per gennaio, ma come possibile colpo a parametro zero per l'estate, visto che il giocatore tedesco ... affaritaliani.it Calciomercato Milan, il nodo Modric-Goretzka (e il difensore depennato dalla lista della spesa) - Fullkrug colpo di scena: convocato per Como ift.tt/2mHoP4V x.com C'è un grande colpo di scena per quello che riguarda le condizioni di Niclas Fullkrug. Nella giornata di ieri si è appresa la notizia del suo problema al piede che rischiava di tenerlo fuori almeno due settimane. Oggi invece, si parla - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.