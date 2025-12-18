Letizia | Fullkrug può diventare un’arma tattica per il Milan ma in estate …
Il mercato estivo si avvicina e il nome di Fullkrug si fa spazio tra le possibili novità del Milan. Francesco Letizia analizza il potenziale ruolo dell’attaccante tedesco, sottolineando come potrebbe diventare un’arma tattica importante per la squadra. Resta da capire se questa suggestione si tradurrà in un trasferimento concreto o resterà un’ipotesi da valutare nei prossimi mesi.
Il giornalista Francesco Letizia ha parlato di Fullkrug che potrebbe presto rinforzare l'attacco del Milan. Ecco il pensiero nell'estratto da Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Carlos Augusto, da mossa d’emergenza a risorsa tattica: può essere lui la chiave tattica di Chivu in Inter Milan! Il motivo
Leggi anche: Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco
Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso da Riad sul suo canale Youtube commentando le parole di Mike Maignan: “Maignan ha usato in conferenza un termine che stiamo da tempo utilizzando per descrivere il suo stato d’animo: serenità. È evidente c - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.