Pavlovic è un fattore | per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco

Milan, Strahinja Pavlovic è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del difensore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Questo Milan non è solo Luka Modric. Pavlovic sta diventando un fattore inaspettato, talmente istintivo e caotico che leggerlo per gli avversari non risulta immediato, sta portando a buoni frutti, ha condizionato in positivo diverse volte la manovra rossonera in q - X Vai su X

FINITA : MILAN 1-0 ROMA Partita di un’importanza epocale. Sofferta per mezz’ora buona, sempre in ritardo, sempre con l’elmetto, sempre a rincorrere. Poi un contropiede di Leao, perché è calcio e non matematica. Slalom speciale di Rafa e Pavlovic a finalizz - facebook.com Vai su Facebook

Il Milan nel segno di Pavlovic: il “segreto” di Allegri contro la Roma - Grazie al gol di Pavlovic e ad una prestazione difensiva eccellente, il Milan ha vinto la gara contro la Roma nel segno di Allegri. newsmondo.it scrive

Milan-Pavlovic: c'è l'intesa col giocatore, si tratta col Salisburgo - Quelli che ha anche Malick Thiaw, alto un metro e 94 esattamente come il serbo, ma meno “duro” nel gioco. Lo riporta gazzetta.it

Pavlovic pronto: fra Milan e Salisburgo l'intesa si avvicina - Alvaro Morata ha alzato la coppa da capitano della Spagna, Fofana ha vissuto il suo primo Europeo con la Francia. Secondo gazzetta.it