Tentato furto e inseguimento nella notte | malviventi messi in fuga dalla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’Audi nera è stata intercettata dalla Squadra Volante della Polizia in via Ponticelli, a Benevento. Alla vista degli agenti, gli occupanti del veicolo si sono dati alla fuga: inseguimento ad alta velocità sul raccordo autostradale, terminato poco dopo lo svincolo per San Giorgio del Sannio, dove i fuggitivi sono riusciti a dileguarsi. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentativo di furto in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato furto e inseguimento nella notte: malviventi messi in fuga dalla Polizia

