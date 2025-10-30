Tentato furto e inseguimento nella notte | malviventi messi in fuga dalla Polizia

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’Audi nera è stata intercettata dalla Squadra Volante della Polizia in via Ponticelli, a Benevento. Alla vista degli agenti, gli occupanti del veicolo si sono dati alla fuga: inseguimento ad alta velocità sul raccordo autostradale, terminato poco dopo lo svincolo per San Giorgio del Sannio, dove i fuggitivi sono riusciti a dileguarsi. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentativo di furto in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tentato furto e inseguimento nella notte malviventi messi in fuga dalla polizia

© Anteprima24.it - Tentato furto e inseguimento nella notte: malviventi messi in fuga dalla Polizia

Argomenti simili trattati di recente

tentato furto inseguimento notteLadri in casa: l'allarme dei proprietari, poi la folle fuga e lo schianto. Due arresti - È la notte di sabato 25 ottobre: un tentato furto in un’abitazione del quartiere si trasforma in un inseguimento da film. Lo riporta bresciatoday.it

tentato furto inseguimento notteAugusta. Sventato furto notturno, ruba auto a Melilli e poi tenta la fuga: arrestato ladro 32enne - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un 32enne catanese con precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso nella notte di venerdì mentre tentava ... Come scrive libertasicilia.it

tentato furto inseguimento notteInseguimento da film a Latina: banda di ladri provoca un grave incidente dopo un furto fallito e fugge nei campi - Nonostante il rocambolesco impatto, i tre banditi incappucciati sono riusciti a uscire rapidamente dall’auto e a fuggire a ... latinapress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tentato Furto Inseguimento Notte