frosinone studente 17enne minacciato e ferito con coltello davanti a liceo artistico

A Sora, in provincia di Frosinone, un ragazzo di 17 anni è stato minacciato e ferito con un coltello davanti a un liceo artistico. L’episodio si è verificato ieri intorno alle 14 in via Lucarelli, dopo una breve discussione tra i due giovani. I carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

I carabinieri sono intervenuti ieri intorno alle 14 in via Lucarelli, all’esterno del liceo artistico di Sora (Frosinone), dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato giudicato guaribile in dieci giorni per un’escoriazione al collo. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno procedendo a sentire dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

